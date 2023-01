08:02

Più flessibilità in ogni aspetto del viaggio, pagamenti compresi, in un mondo in cui i confini tra vita e viaggio sono sempre più sfumati: questi alcuni dei principali trend del turismo secondo quanto racconta Eleonora Lorenzini, direttore dell'Osservatorio di Innovazione digitale del Polimi, nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia.



Per quanto riguarda l'andamento del mercato, inoltre, Lorenzini sottolinea che in questo momento è necessario tenere ancora alta l'attenzione, ma ci sono "grandi speranze"