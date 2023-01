Reisenplatz lancia la nuova piattaforma per le prenotazioni

11:12

Reisenplatz, la banca letti online, annuncia la nuova release della piattaforma, con numerose novità per le agenzie di viaggi.

Tra le innovazioni, la revisione di MyBook, il gestione ammnistrativo, che è stato completamente rivisto per aumentare l'autonomia delle agenzie su diverse operazioni di backoffice e frontoffice. Le agenzie possono consultare e gestire le proprie prenotazioni oltre a scaricare direttamente i voucher personalizzabili con il logo dell'adv. Inoltre ora i voucher stessi dispongono di una mappa interattiva con QRcode per localizzare l'hotel.



Tra i nuovi tool, un servizio pensato per le agenzie specializzate in business travel ma non solo: si tratta di 4Business, che consente di prenotare le camere in autonomia, con il vantaggio di poter modificare direttamente i nominativi dei clienti. "Per questo nuovo strumento - si legge nella nota -, Reisenplatz si avvale soltanto di fornitori con contratti diretti con le strutture alberghiere, in modo da limitare i passaggi ed evitare errori nella trascrizione di nominativi o date, soprattutto nel caso di un viaggiatore d’affari che prenota principalmente sotto data".



Norman Tassin (nella foto), chief commercial officer di Reisenplatz, precisa: “Questo sarà un tool esclusivo limitato a una selezione di agenzie di viaggi che ne potranno testare la validità e che consentirà loro di ottimizzare tempi e passaggi”.



Il manager aggiunge: “Ogni camera prenotata su Reisenplatz viene verificata prima per via telematica e poi telefonicamente per avere la certezza sulla disponibilità di quanto prenotato".