Smartbox, tris di proposte per San Valentino

09:16

Tris di proposte per San Valentino. Smartbox propone tre soluzioni per le coppie che vogliono celebrare il giorno degli innamorati e al contempo godersi una fuga lontano dalla routine quotidiana.

Per chi ha bisogno di staccare, Smartbox propone ‘San Valentino di relax assoluto’. ‘Una fuga da sogno, anzi da fiaba’ è pensato invece per chi è in cerca di nuove esperienze; mentre per i palati più esigenti c’è ‘Un San Valentino gourmet’, che include una cena preparata dai migliori chef.



Soluzione adatta a tutte le coppie in cerca una romantica evasione sono poi ‘Weekend fuoriporta’ e ‘Weekend da sogno’, lanciati per la ricorrenza con un packaging speciale a forma di cuore.