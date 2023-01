Ectaa all’Europa: “I rischi dei default siano pagati anche dai vettori”

10:31

Oltre cento compagnie aeree fallite negli ultimi 10 anni. Parte da questo dato Ectaa per rilanciare la sua battaglia sulle garanzie per i passeggeri rispetto ai fallimenti.

L'associazione ha chiamato in causa l'Unione europea per chiedere un cambio di direzione in tema di tutele per chi viaggi. Nel dettaglio, come riporta preferente.com Ectaa chiede a Bruxelles di modificare la normativa obbligando le compagnie aeree a offrire garanzie finanziare in caso di insolvenza.



Per Ectaa infatti "nè i clienti nè le agenzie di viaggi dovrebbero essere ritenuti responsabili della cattiva gestione delle compagnie".



La revisone della normativa

I nodi sono venuti al pettine in maniera evidengte durante la pandemia. Gli eventi che si sono susseguiti negli ultimi 3 anni e in particolare nel 2020, evidenzia ancora il sito di informazione trade spagnolo, hanno mostrato i limiti della normativa attualmente in vigore: le agenzie di viaggi europee infatti si sono trovate a dover fronteggiare fornitori non in grado di rimborsare i voli cancellati a causa delle limitazioni ai viaggi.



I dati del resto parlano chiaro: dal 2011 al 2019 sono fallite 87 compagnie aeree. Nel solo 2020 gli addi al mercato sono stati 53 e nel 2021 il numero è sceso a 33: nel solo biennio, dunque, i fallimenti sono stati 87.