Passaporti e carte d’identità agli sportelli postali: parte il progetto

11:42

Dovrebbero arrivare nel giro di un paio di mesi, in alcuni comuni italiani (con meno di 15mila abitanti) i primi sportelli unici all'interno degli uffici postali che avranno, tra le altre funzioni, anche quella del rilascio di documenti.

Come riporta ilsole24ore.com presso questi sportelli sarà possibile ottenere il rilascio di carte d'identità, passaporti e patenti nautiche. Ma saranno anche disponibili alcuni servizi dell'Agenzia delle Entrate come esenzione dal canone Rai o riemissione del codice fiscale, oltre a estratto conto posioni debitorie.



Entro la primavera dovrebbero debuttare i primi 20 sportelli. I primi 3 'propotipi' hanno fatto la loro comparsa a Fara in Sabina, Campagnano di Roma e San Felice Circeo. Tra i primi comuni che accoglieranno il nuovo servizio ci sono Tolmezzo (Ud), Lamon (Bl), Calazicorte (Lc), Gattico-Veruno (No), Taggia (Im), Colecchio (Pr), Alto Remo Terme (Bo), Borgo a Mozzano (Lu), Magione (Pg), Cepagatti (Pe), Macchiagodena (Is), Piedimonte Matese (Ce), Bernalda (Mt), Cetraro (Cs), Aragona (Ag). Il progetto infatti intende agevolare soprattutto coloro che risiedono i piccole amministrazioni decentrate e che spesso devono percorrere decine di chilometri per ottenere i documenti.