MyItalytotheWorld cresce in Italia, aperta la sede di Venezia

Va ad aggiungersi agli hub operativi di Firenze e Roma il terzo ufficio inaugurato da MyItalytotheWorld a Venezia-Mestre. Una nuova filiale che, come spiega Alvaro Cipriani, ceo di MyItalytotheWorld by Tuscanyall.com, “così come lo è stata quella di Roma, rientra nel nostro progetto di lavoro e nel nostro piano di investimenti che si pone in un’ottica di espansione del marchio e delle attività”.

La mossa, aggiunge Marella Bagnoli, general manager di MyItalytotheWorld, è diretta conseguenza della crescita della domanda da parte del canale agenziale, “che ha reso quasi ‘necessaria l’inaugurazione del nuovo punto operativo, che ci consentirà di presidiare anche la zona del Triveneto oltre a Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Liguria”.