Primarete, cresce il numero delle agenzie affiliate

14:02

Primarete continua a incrementare il numero di agenzie affiliate. Il nuovo progetto di affiliazione proposto dal network registra l’ingresso di sei nuove agenzie in Lazio, tre in Veneto e una in Calabria.

In occasione del trentesimo compleanno, tra le tante iniziative, la novità del 2023 è la nuova proposta di affiliazione ‘Conosciamoci’, che spicca per la convenienza. “Il nostro progetto è avere più agenzie partner ma di qualità - spiega il presidente, Ivano Zilio -. Finalmente siamo riusciti a trasmettere al mercato il nostro posizionamento come gruppo d’acquisto sulla fascia della media distribuzione organizzata. Proponiamo una formula di ‘pay per use’ dei servizi online. Uno dei nostri cavalli di battaglia è la piattaforma Flypoint MultiGds, che nel 2022 ci ha permesso di incrementare il nostro fatturato del 30% come consolidatore di biglietteria Iata".



"L’immediatezza delle risposte, le offerte speciali, gli eventi, ma in primis i rapporti diretti nelle comunicazioni ci stannop consentendo così di crescere ed affermarci in tutta Italia”.