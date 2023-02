Passaporti: Fiavet scrive al ministro Piantedosi

14:59

In una lettera indirizzata al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, Fiavet-Confcommercio chiede un intervento sulla questione delle complicazioni burocratiche nel rilascio dei passaporti.

Dopo questi tre anni di crisi il presidente facente funzione di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi, fa osservare al ministro le continue difficoltà di settore, con riflessi importanti sull’economia dovute anche all’attuale conflitto tra Russia e Ucraina.



“Le agenzie nostre associate – spiega Giuseppe Ciminnisi – lamentano tempi di attesa dai due ai sei mesi per il rilascio o il rinnovo dei passaporti. Questo, oltre ai limiti della crisi che viviamo, è uno scoglio che riteniamo possa essere superato agilmente, dunque chiediamo un intervento del Ministero degli Interni al fine di agevolare e velocizzare le pratiche per l’emissione o il rinnovo dei documenti di viaggio”.



“La burocrazia digitale – conclude Ciminnisi - si sta rivelando talvolta peggiore di quella cartacea e danneggia non solo i viaggiatori, ma le imprese che commercializzano i viaggi internazionali”.