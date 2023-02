di Alberto Caspani

08:47

Volonclick mette a segno un nuovo record passeggeri. Nel 2022 sono stati ben 20mila (l’80% dei quali a fronte di un pacchetto “volo più hotel o circuito multi-tappa”) a mettersi in viaggio grazie al self booking tool di nuova generazione, impiegato oggi da 1.200 agenzie di viaggi, ma destinato a raccogliere un numero di utenti almeno doppio entro il 2023.

“La domanda si è letteralmente rivoluzionata rispetto al periodo pre-Covid - osserva Luca Adami, cto e cmo del Gruppo Volonline - perché i circa 4200 passeggeri di allora acquistavano prevalentemente servizi transfer, activity o solo hotel. Al 20 gennaio di quest’anno abbiamo già registrato il doppio del partito rispetto al 2019, ma il nostro obiettivo è raggiungere le 30mila unità”.



Con la nascita di un vero e proprio web service, in grado di raccogliere tutto il prodotto contrattualizzato e le dmc selezionate da Volonline, le prenotazioni guardano sempre più al lungo raggio, tanto che New York, Dubai, Bangkok, Mauritius e Bayahibe in Repubblica Dominicana sono diventate le top selling della piattaforma. Risultati ancor più significativi, tenuto conto di un aumento medio dei costi di volo del 15-30%.