Primerent, l’esperienza di noleggio personalizzata per l’up level

10:18

Un’esperienza di noleggio unica, che permette di viaggiare in Italia con un’auto di alto livello consegnata nel luogo e nell’orario che desidera il cliente.

È questa la proposta di Primerent, azienda nata nel 2006, con l’intento di perseguire una concezione di mobilità innovativa. La visione dell’azienda è sempre stata quella di garantire un’esperienza unica ed esclusiva e, dopo 15 anni di crescita, è diventata un punto di riferimento nel noleggio a breve e medio termine.



“Il turismo high-end è in grande crescita soprattutto in Italia – dice l’a.d di Primerent, Saverio Castellaneta (nella foto) -. I viaggiatori cercano sempre di più esperienze personalizzate in grado di dare emozioni uniche, come godersi la straordinaria bellezza dei panorami italiani al volante di un’auto esclusiva”.



Tre gli asset che caratterizzano il servizio esclusivo di Primerent. La flotta, che comprende i modelli più ambiti, tecnologicamente avanzati e riconosciuti a livello internazionale come Porsche, Ferrari, Aston Martin, Land Rover, Lamborghini, Maserati, Mercedes, Audi e BMW. I clienti possono scegliere tra allestimenti, configurazioni e soluzioni personalizzate di altissimo livello.



E ancora la flessibilità del servizio, che consente di ritirare e consegnare l’auto dove si desidera in tutta Italia e in alcuni Paesi europei grazie a uno staff di 30 driver che si prendono cura del mezzo.



Infine, l’attenzione al green: l’azienda ha, infatti, come obiettivo quello di aumentare le auto green della flotta. Oggi il 76% delle auto ha un’elettrificazione ibrida o è completamente elettrica ma l’intenzione è quella di raggiungere, in tempi brevi, percentuali molto più alte di veicoli puliti mettendo sul mercato, a partire dalla seconda metà del 2023, i SUV elettrici.