Volonline migliora il tailor made e investe in digitalizzazione

di Alberto Caspani

08:00

Digitalizzazione protagonista nel 2023 di Volonline. Grazie a una crescita del 10% nei ricavi della scorsa stagione e a un +30% nelle operazioni di biglietteria, l’operatore turistico specializzato nel tailor made di medio e lungo raggio implementerà le risorse tecnologiche al servizio della programmazione del 75%, ottimizzando la maggioranza dei suoi processi aziendali.

“In meno di un anno - spiega Luigi Deli (nella foto), founder & ceo del Gruppo Volonline - l’impatto della digitalizzazione è cresciuto del 41%, arrivando a incidere nel 2022 per il 50% delle operazioni: la scalabilità ad essa connessa permette di liberare competenze e disponibilità per la consulenza, dando modo al nostro personale di dedicare ancor più attenzione alla fase creativa e personalizzabile dei pacchetti viaggio. Andiamo dunque verso un modello di business sempre più ibridato, ma non per questo meno attento alle esigenze individuali”.



Il 2023 prevede un raddoppio dei numeri sulle destinazioni africane, in particolare grazie al rafforzamento di nicchie quali Namibia, Botswana e Zimbabwe, mentre nuovi prodotti per i repeater degli Usa serviranno a sostenere una crescita robusta del Paese, ma comunque penalizzata dagli alti costi aerei.