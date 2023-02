Hotelbeds, in gennaio nuovo record di prenotazioni

09:12

Hotelbeds ha visto un significativo rimbalzo della domanda dall'inizio del 2023, incluso il record di prenotazioni in due settimane toccato nel periodo dal 9 al 22 gennaio. Durante le ore di punta, Hotelbeds segnala di aver registrato picchi di una prenotazione al secondo.

Carlos Muñoz Capllonch, chief commercial officer di Hotelbeds, ha dichiarato: “Gennaio è un mese richiesto per le prenotazioni di un viaggio, in quanto i clienti sono propensi a programmare le vacanze future. Il traffico che abbiamo registrato all'inizio di questo mese non solo dimostra la forte ripresa della domanda, ma anche l’efficienza dei nostri sistemi per garantire transazioni veloci e senza intoppi”.



Oltre alle prenotazioni alberghiere, in gennaio Hotelbeds registra un aumento significativo dei ricavi sugli altri prodotti, tra cui noleggio auto, trasferimenti e attrazioni come biglietti per parchi a tema e altre attività. La divisione che si occupa di servizi ancillari sta vivendo il suo anno migliore, con un aumento delle vendite del 55% rispetto al 2019, trainato dalla forte domanda di parchi a tema, noleggio auto e trasferimenti.