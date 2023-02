08:25

Nei momenti più critici della pandemia non sono mai mancate negli scaffali dei dettaglianti. E anche oggi che la crisi sanitaria sembra ormai un lontano ricordo, continuano ad avere un posto d'onore nelle vetrine delle agenzie. Sono le crociere, uno dei format più apprezzati dalla clientela, sia per il rapporto qualità-prezzo, che sembra finora averle preservate dagli effetti più pesanti dell'inflazione, sia per la varietà degli itinerari e delle esperienze a bordo, oggi in grado di soddisfare un pubblico sempre più ampio.

"In questo momento - sottolinea Annalisa De Luca, titolare della Franver Viaggi di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti - sono in assoluto il prodotto più richiesto. Nell'ultimo mese abbiamo venduto una quantità incredibile di crociere, almeno cinque o sei ogni settimana. Senza dubbio, incide la varietà dell'offerta. Ma anche il fatto che i bambini fino ai 18 anni paghino solo le tasse portuali e le assicurazioni fa sì che siano soprattutto le famiglie a prediligerle".



Che siano un pilastro delle vendite lo conferma del resto anche Giuseppe Preite, titolare della Ruffo Travel di Ruffano, in provincia di Lecce: "Oggi le crociere sono il nostro primo prodotto a banco. Non tanto per il traffico individuale, ma per i gruppi grazie alle crociere evento".



L’inchiesta completa, con le opinioni degli agenti di viaggi intervistati da TTG Italia, è disponibile sull’ultimo numero di TTG Magazine, online sulla digital edition.