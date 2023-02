Boscolo Tours, nuova promozione 'Prenota Prima' per le agenzie

15:30

E’ dedicata alle prenotazioni effettuate dagli agenti di viaggi attraverso l’area riservata del portale la nuova promozione ‘Prenota Prima’ di Boscolo Tours. Dall’8 febbraio al 19 marzo per tutte le prenotazioni dei Viaggi Guidati in partenza da maggio ad agosto, confermate dal portale attraverso l’area riservata alle agenzie saranno infatti riconosciuti sconti fino a 200 euro a pratica.

“Negli ultimi anni abbiamo supportato in maniera estremamente energica l’e-commerce nelle agenzie di viaggi – sottolinea il direttore commerciale Salvatore Sicuso -, riconoscendo maggiori marginalità e commissioni alle agenzie che prenotano online e abbiamo visto crescere fino al 70 per cento la percentuale delle agenzie che prenotano in autonomia direttamente dal nostro sito. Questo anche grazie a un sito molto solido e costantemente aggiornato, che gli agenti trovano molto facile da utilizzare nella fase di vendita”.



Anche in quest’ottica il tour operator nel corso di quest’anno presenterà un portale rinnovato “ancora più performante e ancora più vicino alle esigenze delle agenzie di viaggi”, conclude Sicuso.