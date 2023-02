08:31

Italiani sempre più con la valigia in mano, anche se questo vuol dire spendere qualche euro in più. Lo dice Compass, la società di credito di Mediobanca, che ha realizzato un Osservatorio dedicato ai viaggi e alle vacanze.

Prima indicazione per il 2023: cresce il budget che gli italiani stanziano per le vacanze, con un spesa media prevista di 1.900 euro, in crescita rispetto al 2022. Il budget di spesa delle famiglie per viaggiare durante l’anno sarà, infatti, di 1.930 euro, con un aumento di ben 482 euro sul 2022. Più di un terzo degli italiani (36%) intende concedersi più spesso una vacanza e, per farlo, è pronto a sfondare il tetto dei 2.000 euro, arrivando a prevedere una spesa di circa 2.400 euro.



In generale, tempo libero fa rima con vacanza: per quasi la metà del campione (49%) viaggiare è il miglior modo per impiegare il tempo a disposizione. A supportare la capacità di spesa ci sarà anche il Buy Now Pay Later, una forma di pagamento che piace soprattutto ai Millennials e a chi desidera regalarsi qualche viaggio o qualche servizio in più.



Girovagare nei centri dei borghi e delle città è ritenuto dal 41%, con un picco del 51% per la Gen Z, l’ingrediente fondamentale di una vacanza ideale. Per molti è addirittura irrinunciabile il potersi dedicare al relax completo e al dolce far nulla (24%). A livello generazionale, ai Boomer piace molto partire in compagnia (66%), mentre la Gen Z predilige un’esperienza basata sull’esplorazione (56%).



Quasi un terzo degli italiani, il 28%, si rivolge alle agenzie di viaggi, anche se i senior sono molto più soliti farlo: tra Gen Silent e Boomer si tocca quota 66%.