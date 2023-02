di Martina Tartaglino

Gli italiani, mai come in questo momento storico, hanno voglia di partire. Lo confermano gli agenti di viaggi che evidenziano anche come questo primo anno ‘normale’, dopo il 2022 che è stato un anno corto per gli strascichi della pandemia, si presenti con qualcosa di nuovo nelle richieste degli italiani.

“Da una parte la pandemia ha fatto tanto male, ma dall'altra ha smosso qualcosa - spiega Fabiola Della Maggiore titolare dell’agenzia Temporama Viaggi di Altopascio (Lucca) -. Il prodotto crociera in questo momento va moltissimo ed è ripreso anche il medio raggio Mar Rosso in testa”.



La tendenza è riscontrata anche da Claudia Tofani dell’agenzia Amelie Dream Travel di Ascoli Piceno: “Nonostante la crisi e i rincari la gente non è disposta a rinunciare al viaggio. Fa di tutto per ritagliarsi un po’ di evasione, cosa che prima non accadeva. È tornato il Mar Rosso anche se i prezzi sono raddoppiati e le prenotazioni vengono fatte comunque quando le persone hanno disponibilità. Non si riesce a fare molto advance booking. Poi certi preventivi spaventano anche noi, perché i rincari ci sono, ma i numeri sono al di sopra del 2019”.



Per Vincenzo Moscariello di Agenzie per Viaggiare con sede centrale a Mercato San Severino (Salerno) e altre quindici filiali tra Campania, Puglia e Parma “la ripresa si sente tantissimo. Noi nel 2022, come gruppo, abbiamo superato i fatturati 2019, nonostante la chiusura di alcune filiali causa Covid. Al momento le crociere si vendono molto bene perché le persone sono attratte dall’esperienza sulle grandi navi, poi questo è il momento per la programmazione dei viaggi di nozze… Per l’estate invece stiamo riscontrando molta difficoltà per il Mare Italia: i prezzi sono notevolmente aumentati, anche del 10/20 se non 30%, rispetto all’estero. Una famiglia che vuole ritornare in un villaggio dove è stata bene l’anno prima spesso ci rinuncia”.



I nuovi tempi

“Secondo me, andremo incontro a una dilazione del periodo di vacanze - dice Giusi Pennati direttrice di Schooner Viaggi che con sede centrale a Casate Novo in Brianza e filiali a Seregno, Monza, Milano, Genova e Lugano -. Prima ci si concentrava sempre sui mesi canonici di luglio e agosto. Ora stiamo vedendo che la gente sta cercando di anticipare a giugno, piuttosto che posticipare a settembre o ottobre dove si trovano migliori prezzi e forse anche un servizio migliore”.



Pennati ha anche organizzato il primo gruppo golf su Costa Smeralda previsto per maggio 2022. “Le crociere hanno tenuto e offrono un gran rapporto qualità prezzo. A fronte di rincari importanti. Comunque noi in questo periodo stiamo facendo anche molto lungo raggio: gli Stati Uniti la fanno da padroni, ma c’è anche un ritorno del Sudafrica e del Kenya”.



I passaporti

Oltre all’aumento vertiginoso dei prezzi che condiziona anche le tariffe dei voli, le disponibilità delle compagnie, le situazioni negli aeroporti, tutti gli agenti di viaggi sono concordi nel dirsi estremamente preoccupati per i ritardi burocratici e l’ingolfamento delle questure italiane che non riescono a far fronte alle domande per l’emissione dei passaporti.



Ogni giorno rischiano di saltare decine di pratiche e le persone sono costrette a ripiegare su destinazioni diverse da quelle preferite in principio. L’appello è al Ministero dell’Interno che intervenga in qualche modo per accorciare i tempi e risolvere una situazione che gli adv definiscono “drammatica”, “sconcertante”, “insostenibile” soprattutto nei grandi centri urbani.