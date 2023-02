Kern, Expedia: “Programmi fedeltà e app guidano la crescita”

08:00

La strategia di spingere sui programmi fedeltà e sulle app stanno trainando la crescita di Expedia Group nel mercato americano. A dirlo è il ceo Peter Kern, nel corso di un confronto con alcuni analisti finanziari, in merito ai risultati del 2022, che hanno visto aumentare i ricavi del 15% nel quarto trimestre, rispetto allo stesso periodo del 2021 (a 2,6 miliardi di dollari), e le entrate per l'intero anno raggiungere quota 11,7 miliardi di dollari e avvicinarsi ai 12,1 miliardi del pre-pandemia.

Pubblicità

Kern, riporta Travel Weekly, ha affermato: "Entriamo nel 2023 con un numero record di iscritti al programma fedeltà e con un aumento del 46% degli utenti delle app". Numeri questi, ha spiegato, il manager che hanno contribuito a far crescere i profitti lordi.



A beneficiare maggiormente di questa strategia che punta sui programmi fedeltà e sulle app il marchio Expedia. "Con la prova ora molto chiara che la nostra strategia sta funzionando, inizieremo a estenderla in modo più aggressivo agli altri nostri marchi e ai nostri mercati non statunitensi", ha affermato Kern.