Il Gruppo Bluvacanze riapre con gli incontri 'Da te' e i BluTour

11:41

Due gli appuntamenti organizzati da Bluvacanze per l’inizio del 2023: si tratta del tour ‘Da te’ e del BluTour, due eventi in programma da febbraio ad aprile a cominciare dalla Sicilia.

Il focus sul Sud Italia diventa particolarmente significativo a seguito dell’ingresso della rete di adv Via con Noi all’interno del Gruppo, ragion per cui le 30 tappe degli incontri partono dalle isole per risalire passando da Puglia e Campania. Durante gli incontri ‘Da te’, verranno approfondite tematiche legate a tecnologia e strategie del Gruppo Bluvacanze per condividere con gli associati i trend di sviluppo e le nuove modalità di lavoro.



Il BluTour partirà invece da Bmt a Napoli e si svilupperà in cinque tappe: dopo Sicilia e Puglia, si passerà al Nord Italia per incontrare tutte le agenzie di Blunet.



“All’inizio della stagione il contatto con i punti vendita è strategico per raccontare tutte le novità, che vanno recepite correttamente – spiega Claudio Busca, della direzione retail del Gruppo Bluvacanze -: quest’anno sottolineiamo un passo importante che stiamo compiendo con i t.o. e cioè la sottoscrizione di contratti pluriennali, necessari per un approccio di programmazione a medio termine. Attualmente i tre quarti dei fornitori del piano Gold ci hanno concesso l’accordo per tre anni”.



Infine, da segnalare i fam trip negli Emirati Arabi, in abbinamento al programma di formazione Dubai Expert, e il viaggio a Barcellona previsto a fine marzo.