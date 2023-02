La GenZ e il bleisure, il futuro prossimo del business travel secondo Amex

09:49

È il bleisure uno degli strumenti nelle mani delle agenzie per aumentare le loro revenue. Riuscire a coniugare in un solo viaggio la parte di business travel e quella di leisure, magari estesa anche a più di un singolo viaggiatore, è un obiettivo che il mondo della distribuzione si deve porre come primario, viste le tendenze in corso.

Tendenze sulle quali fa luce Corrado Soda (nella foto), SME and large account management di American Express: “Diversamente dal passato, in media si evidenzia una maggiore attenzione e selezione dei viaggi di affari, ma si tende a coniugare anche un’esperienza che soddisfi le esigenze personali. L’albergo in prossimità dell’aeroporto o del cliente/fornitore da incontrare cede il passo ad una location in centro (non necessariamente hotel), i servizi da office center (es. meeting room, centro stampa) diventano secondari rispetto a spazi benessere-relax o a servizi di organizzazione tour culturali. Il viaggiatore potrebbe poi decidere di prolungare il suo soggiorno nel week-end”.



E questo accade soprattutto oggi, con l’ingresso nel mondo del lavoro della Generazione Z. “Il 74% della GenZ pensa che si investa troppo tempo nel lavoro; non sono disposti a dare uno spazio maggiore al lavoro a discapito della vita personale. Da qui, la necessità di soluzioni che coniughino facilmente le due cose”.



L’esperienza di viaggio è percepita in modo totalmente diverso in funzione del target di riferimento: le esigenze di due viaggiatori business di diverse generazioni, come baby Boomers e Gen Z, sono totalmente contrapposte. “Tuttavia – dice Soda -, esistono una serie di elementi che possono soddisfare cluster multipli di viaggiatori business. Le carte premium American Express, ad esempio, consentono di migliorare l’esperienza di viaggio durante tutte le sue fasi: riduzione code al fast-track, accesso alle lounge aeroportuali, upgrade camere in un insieme di strutture nel mondo, servizi esclusivi presso hotel (es. check-out posticipato, colazioni gratuite). Inoltre, durante il viaggio di affari è necessario rispondere a molteplici esigenze non solo business, ma anche personali. Per questo per poter offrire un servizio best in class è chiave pensare al bleisure”.



Sono scenari che richiedono strumenti di pagamento estremamente flessibili, integrati in sistemi di prenotazione, “che offrano sempre maggiori informazioni per la scelta delle soluzioni di viaggio e che siano in grado di implementare travel policy multiple in funzione dello specifico viaggiatore” conclude Soda.