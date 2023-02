Global Gsa compie 10 anni: un roadshow per presentare le novità alle agenzie

15:55

Global Gsa festeggia i suoi primi 10 anni di attività con un tour di 10 eventi dedicati agli agenti di viaggi. La prima tappa sarà Napoli il 23 febbraio, per poi proseguire con Bologna, Genova, Roma, Firenze, Bari, Torino, Verona, Vicenza e Milano.

“Da 10 anni Global Gsa è al fianco delle agenzie dei t.o., che supportiamo giornalmente con un help desk altamente qualificato ed un sales team operativo sul territorio. Per questo motivo abbiamo scelto di festeggiare con momenti di incontro con gli agenti, per esprimere, anche in questa occasione, la nostra vicinanza al trade -commenta Manlio Olivero, president & ceo del gsa milanese -. Ho fondato Global nel 2013, dopo oltre 30 anni di esperienza nel settore, puntando sulla qualità dei servizi offerti, per poter supportare al meglio la crescita dei nostri partner. E così è stato, grazie all’impegno di tutto il nostro team”.



Le serate saranno un’occasione anche per presentare tutte le novità dei brand rappresentati: Hertz, Dollar, Thrfty; le compagnie aeree Kenya Airways, Aircalin e Madagascar Airways; la compagnia di crociere fluviali AmaWaterways e – novità per il 2023 – il dmc di Sri Lanka e Maldive Ayubowan Tours; oltre alle partnership con Booking.com e MyParking.