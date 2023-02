Viaggi in solitaria, le nuove funzionalità di Airbnb per la sicurezza

10:08

Airbnb ha attivato nuove funzionalità dedicate alla sicurezza dei viaggiatori in solitaria, un segmento in continua crescita tanto che, in base alle rilevazioni dell’azienda, nel primo e terzo trimestre del 2022 quasi un quarto degli italiani ha scelto questa tipologia di viaggio anche con soggiorni a lungo termine, intrapresi da più della metà degli ospiti.

Quando un viaggiatore prenota una stanza privata o condivisa si attiva lo strumento di sicurezza in-app, con accesso a tre funzionalità chiave: i suggerimenti degli esperti per stare al sicuro, un modo semplice per condividere il proprio itinerario Airbnb con chiunque e i suggerimenti sulle domande importanti da porre all'host sul suo spazio e sul quartiere.



La Safety Line

Le nuove funzionalità si aggiungono alle risorse già esistenti, tra cui una Safety Line attiva 24 ore su 24, disponibile in app per gli utenti durante il soggiorno e la funzione ‘Servizi di Emergenza Locali’ di Airbnb, accessibile dall’app 24 ore su 24 indipendentemente dal fatto che si stia viaggiando tramite Airbnb o no. Quest’ultima permette di mettere in comunicazione rapidamente i viaggiatori con i servizi di emergenza locali (come il 112) in 70 Paesi.



I suggerimenti

Ai viaggiatori in solitaria Airbnb offre anche consigli per migliorare la sicurezza, tra i quali come scegliere il luogo giusto in cui soggiornare, come entrare in contatto con altre persone, oltre agli accorgimenti per evitare truffe online - con le raccomandazioni di Airbnb e della Polizia Postale. A disposizione dei clienti c’è anche una funzionalità 'contatto di emergenza', che consente di aggiungere fino a quattro contatti di emergenza al proprio profilo Airbnb. Nel raro caso in cui Airbnb debba contattare qualcuno per conto di un utente, avere un contatto di emergenza può aiutare ad accelerare il processo.