di Alberto Caspani

08:03

La professione dell’agente di viaggi non è in crisi, né in estinzione, ma ha solo bisogno di ridefinire la propria identità.

“Se il Covid ha mostrato quanto sia ancora indispensabile una consulenza professionale al viaggio - ha osservato Alberto Corti, responsabile settore turismo di Confcommercio - ora il mercato è di nuovo economicamente redditizio: per attirare i giovani, sempre più in calo, occorre però stare al passo col nuovo approccio data driven, dotandosi di tutti gli strumenti culturali e digitali per raggiungere una capacità predittiva personalizzata”.



“A frenare l’arrivo di nuove leve - ha aggiunto Domenico Pellegrino, presidente Aidit - è l’accresciuto onere burocratico e amministrativo che grava sull’agente di viaggi, che dovrebbe invece delegare ai processi di intelligenza artificiale tutte le incombenze che tolgono tempo e spazio alla fase di vendita”.



Se attività nelle scuole e master sono per Gabriele Milani, direttore Fto, indispensabili per il ricambio generazionale, il presidente Fiavet Giuseppe Ciminnisi ha riconosciuto l’imprescindibilità della battaglia all’abusivismo e allo sfruttamento economico dei giovani.