Primarete lancia Hotelpoint, la piattaforma b2b per la prenotazione di alberghi

12:45

Proseguono gli investimenti di Primarete sul fronte digitale. Il network di distribuzione guidato dal presidente Ivano Zilio (nella foto) ha annunciato il lancio di Hotelpoint, la piattaforma rivolta agli agenti di viaggi della rete che consente di prenotare alberghi in tempo reale con pagamento online.

Attualmente il tool propone oltre 700mila hotel, come precisa Primarete in una nota. Il progetto fa parte del cammino intrapreso dall'azienda per incrementare i servizi online e si va ad aggiungere alle recenti innovazioni introdotte dall'azienda, ovvero Flypoint (la piattaforma per la biglietteria aerea) e Cruisepoint (il portale per la prenotazione delle crociere).