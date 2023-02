I4T chiude un 2022 di crescita. Ora un nuovo approccio con le imprese del turismo

15:04

Un bilancio da 35 milioni di euro e crescita delle agenzie di viaggi codificate, salite a quota 4mila. Va in archivio un 2022 altamente positivo per I4T, che guarda ora a nuove soluzioni per il trade.

“Il trend del 2022 prosegue anche nelle prime settimane dell’anno – spiega il direttore commerciale Giovanni Giussani -, segno che la copertura assicurativa è diventata imprescindibile, tanto per il cliente, quanto per l’agente di viaggio. La nostra priorità è garantire un prodotto completo, affidabile e sicuro, che in questo periodo può diventare uno strumento per incentivare l’advance booking”.



Per l’anno in corso si guarda a un rinnovato approccio verso le imprese turistiche, orientato ad individuare la suite di coperture assicurative più adatte sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni azienda e del suo modello di business. “Con Garrone & Boschet abbiamo alle spalle 50 anni di esperienza a 360 gradi nel mondo assicurativo – commenta Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – quindi possiamo offrire alle imprese del turismo un supporto consulenziale qualificato”.