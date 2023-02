eDreams Odigeo: migliora la redditività nel terzo trimestre

10:20

Risultati oltre le attese per eDreams Odigeo. L’azienda ha alzato il velo sulla performace del terzo trimestre chiuso il 31 dicembre 2022, che vede un forte miglioramento della redditività, dovuto principalmente al crescente numero di iscritti Prime, il suo programma di abbonamento, che hanno superato i 4,2 milioni a febbraio 2023.

Il margine di profitto marginale di cassa è aumentato di 8 punti, raggiungendo il 29% e l’Ebitda di cassa ha registrato un miglioramento, attestandosi al 16,0% rispetto all’8,8% del primo trimestre.



Il margine sui ricavi è aumentato del 59%, a 419,5 milioni euro, in seguito all’aumento del 35% delle prenotazioni e del 18% del margine sui ricavi per prenotazione (passato da 29,5 euro per prenotazione nei primi nove mesi dell’esercizio 2022 a 34,7 per prenotazione nello stesso periodo dell’esercizio 2023).-



Sul fronte delle prenotazioni, nei primi nove mesi, la società ha raggiunto quota 12,1 milioni, pari al 35% in più rispetto all’esercizio 2022 e al 45% in più rispetto ai livelli pre-Covid.



L’azienda si dice, perciò, fiduciosa sul raggiungimento degli obiettivi prefissati per il 2025, che includono il raggiungimento di oltre 7,25 milioni di iscritti, Arpu (ricavi medi per utente) di circa 80 euro ed un Ebitda di cassa superiore a 180 milioni di euro.