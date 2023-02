11:03

Si apre il confronto tra Ministero del Turismo e le associazioni sul Piano Strategico del Turismo. La titolare del dicastero Daniela Santanchè (nella foto) ha convocato ieri 80 esponenti della filiera per presentare loro i punti programmatici e aprire il dialogo sulle strategie di medio e lungo periodo.

Tra le linee di intervento previste ci sarebbero: la costituzione di un Fondo per i voucher, che consenta alle imprese la rimodulazione del debito, attraverso l'impiego di un tasso negoziato dal Fondo di garanzia per i voucher; il sostegno alla ricapitalizzazione; interventi fiscali e previdenziali per le imprese a favore dell’assunzione e qualificazione della forza lavoro; l’estensione della durata del credito di imposta per la digitalizzazione; e misure per il contrasto all’abusivismo e la definizione degli standard di sostenibilità per l'intermediazione e la distribuzione, in relazione alla filiera turistica.



Gli altri temi

Troverebbero spazio nel documento, secondo quanto riferito alla nostra testata dalla presidente di Maavi, Enrica Montanucci, anche interventi sulla formazione, lo sviluppo e la crescita del settore.



Positive le prime reazioni. “Un Piano strategico che ci piace - commenta Montanucci -, e che se mantenuto e soprattutto se rispettati i tempi che per alcune cose sono necessariamente urgenti, fa sì che questo Ministero abbia un ruolo che ci piace. Sulla carta - continua - per ora ci siamo. Ci è piaciuta la condivisione, la richiesta di contributi, l'ascolto. E questo già di suo è qualcosa di mai visto”.