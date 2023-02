Viaggi d’affari e il ritorno della prenotazione anticipata: l’analisi di Airplus

08:47

Era uno dei ritorni più attesi insieme a quello delle vendite. L’advance booking è un elemento fondamentale anche nel business travel per potere pianificare in maniera più efficace l’attività. Ora, secondo quanto emerge dall'AirPlus Business Travel Index relativo al 2022, nel mercato italiano i primi segnali copncreti sono arrivati e con un dato di 17,9 giorni di anticipo nella prenotazione si è ormai prossimi a quei 19 giorni che avevano contrassegnato il 2019.

Nonostante questo resta alto il gap rispetto al resto dei mercati europei, che hanno una media di 22,8 giorni. Tra le curiosità dello studio anche la differenza di comportamento tra uomini e donne. In tutti i Paesi presi in esame, le viaggiatrici hanno prenotato con un leggero anticipo rispetto agli uomini. In Italia, i tempi sono stati di 19 giorni prima della partenza per le donne e di 15,7 giorni per gli uomini.