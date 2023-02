Federagit e la riforma delle guide turistiche: “Presto il disegno di legge un Parlamento”

10:20

Federagit, l'associazione che riunisce le guide turistiche, si dice soddisfatta della strada intrapresa dal Ministero del Turismo per la riforma del settore. "Aspettavamo una nuova legge da 10 anni e il testo illustrato quest’oggi raccoglie molte delle istanze presentate in questi anni dalla nostra categoria - afferma in una nota Micol Caramello, 0presidente nazionale dell'associazione -. Dalla questione dei controlli e delle sanzioni alla corretta definizione degli ambiti in cui una guida può operare al fine di tutelarci contro l’abusivismo dilagante e le piattaforme on line. Un grande passo in avanti nella giusta direzione”.

Caramello aggiunge inoltre: “Il Ministro Santanché ha dimostrato grande disponibilità mettendosi al fianco di noi operatori. Siamo sulla buona strada per una riforma necessaria a ridare dignità alla professione di guida, una professione fondamentale per la promozione delle nostre destinazioni turistiche e dell’intero Paese Italia". Per la presidente, il testo dovrebbe vedere la luce tra non molto: "Presto il Governo dovrebbe presentare al Parlamento un disegno di legge, ci auguriamo che l’iter sia rapido e si arrivi quanto prima all’approvazione di una legge che attendiamo da troppo tempo ”.