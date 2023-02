10:29

Un fatturato di 492 milioni di euro e 1.183 milioni di euro come valore gestito di contratti. Queste le cifre con cui il Gruppo Gattinoni ha chiuso il 2022, vincendo la sfida di un anno ancora caratterizzato da molte incertezze e da una ripresa reale commerciale solo avvenuta nel mese di aprile, post crisi pandemica.

L'acquisizione di Robintur

Grazie agli investimenti perseguiti, il gruppo è uscito addirittura rafforzato dalla crisi innescata dalla pandemia, portando a compimento a giugno 2022 l’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group, con la capogruppo Robintur e le numerose società controllate.



“Nel 2022 - commenta Franco Gattinoni (nella foto), fondatore e presidente del Gruppo Gattinoni - il business si è sviluppato da aprile, i numeri consuntivi sono perciò di tutto rispetto e siamo molto soddisfatti considerando un esercizio spalmato su 9 mesi anziché 12. Con la chiusura del bilancio 2022 prevediamo anche risultati finali positivi. Rispetto agli obiettivi per l’anno 2023 il mese di gennaio segna già un superamento del 15%, ci auguriamo nella prosecuzione di questo trend”.



Gli obiettivi e la riorganizzazione

Gli obiettivi per il 2023 sono di raggiungere 636 milioni di euro come fatturato di Gruppo e 1.473 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali.



Intanto l’acquisizione di Robintur e della galassia di società collegate ha comportato lo studio di una riorganizzazione societaria del Gruppo che verrà attuata pienamente fra il 2023 e il 2024 e porterà a una semplificazione e razionalizzazione; alla holding capogruppo Gattinoni & Co faranno capo solo tre società distinte dedicate al Travel (prodotto e agenzie), al Business Travel e agli Eventi.



In linea con il nuovo sociogramma è in atto una riorganizzazione manageriale e dello staff direttivo e il direttore generale Sergio Testi assumerà un ruolo più strategico e di coordinamento delle tre aree di business.



“Uno dei nostri punti di forza – prosegue Franco Gattinoni - è la coesione fra risorse umane; il riassetto societario e le modifiche che interverranno puntano ad ottimizzare, valorizzando le competenze e lo spirito di squadra che anche il mercato ci riconosce”.



Attualmente il Gruppo, che ha otto sedi, conta 800 fra dipendenti e collaboratori e solo nell’ultimo trimestre sono state confermate 80 nuove assunzioni. Le agenzie del network sono 120 in totale, a cui si aggiungono le 1.407 affiliate, per un totale di 1.527 agenzie su tutto il territorio nazionale. Nel corso di quest’anno le Gattinoni Travel Store saranno oggetto di un rebranding, con al centro il nuovo logo Gattinoni Travel azzurro che le identificherà, mentre per le agenzie affiliate è prevista la rivisitazione delle vetrofanie dei punti vendita.