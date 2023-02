Ixpira, un Open Day per presentare la nuova sede romana

12:41

Nuova sede per Ixpira, che si sposta in via Casilina 3, accanto alla centrale zona di Porta Maggiore a Roma, all'interno di una struttura moderna già scelta come sede operativa da importanti aziende nazionali.

Pubblicità

Una nuova sede strutturata tecnologicamente per garantire la massima efficienza e produttività del team Ixpira contribuirà a migliorare ulteriormente i servizi offerti. Tramite il suo portale l'azienda offre una vasta gamma di servizi, tra cui la ricerca e la prenotazione di voli, hotel, pacchetti vacanza, noleggio auto, biglietti per eventi, assicurazioni di viaggio e molto altro ancora.

I principali servizi proposti sono gli elementi che caratterizzano Ixpira e che la rendono diversa dai suoi competitor.



Forte della rete commerciale organizzata sia su base locale sia su base nazionale, Ixpira promuove la ricerca continua di idee, novità e soluzioni per il mercato turistico in costante evoluzione, mettendo a disposizione tutta la propria esperienza e conoscenza agli utenti finali.



Per festeggiare il trasferimento nella nuova sede, Ixpira iha organizzato un Open Day il prossimo 3 marzo 2023 riservato a tutti i clienti e partner, un'occasione per esplorare la nuova location, incontrare il team e scoprire di persona tutte le offerte che l'azienda può mettere a disposizione.



Durante l’Open Day, alle 11, è previsto l’intervento del ceo dell’azienda, Guy Luongo, che esporrà i nuovi piani aziendali e gli obiettivi per il prossimo futuro di Ixpira, società che vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore turistico.