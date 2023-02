08:15

Un vecchio cavallo di battaglia torna a trainare le vendite in agenzia. È il Mar Rosso, destinazione croce e delizia di tanti operatori, che oggi sta progressivamente riconquistando il ruolo di primo piano che aveva avuto fino al 2019.

Lo evidenziano senza eccezioni i network, che spiegano come in questa fase di ripresa sia proprio l'Egitto a est del Nilo a confermarsi essenziale per gli equilibri economici delle aziende della distribuzione organizzata.



Complice un aumento dei prezzi più moderato rispetto a quello subito da altre destinazioni, e malgrado un volato non proprio funzionale, nell'inchiesta realizzata da TTG Italia disponibile sulla nostra digital edition, i network di agenzie segnalano come per il periodo di Pasqua, Sharm e tutte le altre destinazioni del Mar Rosso siano già sold-out.



È però innegabile che i viaggiatori guardino ora al Mar Rosso con occhi diversi. Valutando con maggiore attenzione la possibilità di accostare alla classica vacanza balneare altre esperienze di valore, come il grande classico della crociera sul Nilo che è tornato prepotentemente di attualità, o un ampliamento della destinazione anche sul lato Saudita.



L’INCHIESTA COMPLETA SU TTG MAGAZINE IN DISTRIBUZIONE E DISPONIBILE ONLINE A QUESTO LINK.