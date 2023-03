Metaverso, Scalapay, Italia.it e AviaRoma: scopri il meglio di TTG Magazine

10:58

Dalle nuove frontiere di Internet per il travel ai piani di Malpensa e Linate per il 2023. La ripartenza di TTG People dagli uffici milanesi di Scalapay, gli sviluppi di Italia.it e la presentazione del nuovo, singolare, player dell’aviazione AviaRoma. Questi alcuni dei temi trattati nel nuovo numero di TTG Magazine, sfogliabile online nella digital edition. Il meglio in questa breve rassegna:

Metaverso, il nuovo Internet

"Il Metaverso non esiste". Bisogna partire da qui, per comprendere a fondo se la nuova frontiera del mondo digitale sia solo una grande bolla destinata a sgonfiarsi alla prova dei fatti o una reale opportunità per le realtà del turismo che dopo la pandemia hanno iniziato ad abbracciare la nuova tecnologia. A chiarire questo passaggio fondamentale è Simone Puorto, docente e founder di Travel Singularity… (continua sulla digital edition)



Malpensa e Linate: i piani per il 2023

Dopo avere attraversato un lunghissimo tunnel poter parlare di nuovo di numeri importanti suona un po' come una liberazione. Lo dimostra il sorriso con cui Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea, racconta a TTG Italia come sarà l'estate di Malpensa e Linate. E non importa se non si può ancora parlare di crescita, come magari avveniva spesso in passato, perché oggi, dopo la lunga parentesi Covid, raggiungere il pareggio sul 2019 suona come una vittoria tanto schiacciante quanto sudata… (continua sulla digital edition)



TTG People, viaggio nel mondo di Scalapay

iamo un resort". Sceglie uno dei luoghi simbolo del divertimento e del relax, il ceo di Scalapay, Simone Mancini, per descrivere la 'leggerezza' che permea la routine lavorativa dell'azienda che ha fondato nel 2019 con Johnny Mitrevski e che negli ultimi anni ha visto nel turismo un settore strategico per portare avanti la sua crescita nel mondo. Riparte, perciò, dalla startup nata tra… (continua sulla digital edition)



Italia.it al rush finale

Si procede a tappe forzate per il rinnovamento di Italia.it sotto il segno del Tourism Digital Hub, la piattaforma tecnologica supportata dai finanziamenti del Pnrr, voluta dal Ministero del Turismo per archiviare la vecchia versione del portale in favore di uno strumento moderno e utile per tutta la filiera turistica… (continua sulla digital edition)



AviaRoma, lo sharing in volo

“I modelli tradizionali sono vecchi, ormai non rispecchiano più le reali esigenze del mercato attuale. Anche le low cost hanno ormai 50 anni. Serve qualcosa di innovativo e di visionario". Parte da qui Flavio Paltrinieri, board of directors di Aviaroma, per spiegare alla platea cosa vuole essere la compagnia che si prepara ad affacciarsi sul mercato dopo avere lasciato 'sulle spine' tutti… (continua sulla digital edition)