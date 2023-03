di Amina D'Addario

08:35

“In questo momento si sta muovendo la fascia medio-alta del mercato, quella che continua a mantenere una capacità di spesa elevata e che finora ha dimostrato di poter assorbire l’aumento generalizzato dei prezzi. Ma cosa succederà in estate, quando avremo bisogno dei grandi numeri per riempire le strutture?”. A parlare della prossima sfida, quella dei prezzi, con cui tutto il comparto dovrà confrontarsi è Dante Colitta, direttore network Welcome Travel Group.

“Il mese di gennaio è stato un mese record per la domanda, concentrata soprattutto sul lungo raggio, con destinazioni come Maldive, Mauritius, Kenya, Tanzania e Zanzibar che sono andate, e stanno andando tuttora, molto bene. Insieme al Mar Rosso che - precisa Colitta -, nel corto e medio raggio, è stato letteralmente preso d’assalto”.



Cosa succederà?

Nonostante i tanti segnali di ripresa, resta però difficile prevedere come si comporterà la fascia dei consumatori più sensibile agli aumenti dei prezzi. “Dopo il Covid il restyling dei costi ha toccato trasversalmente tutte le destinazioni, nessuna esclusa. Il grande punto interrogativo, la domanda che ci stiamo facendo tutti è: come si comporterà tra qualche settimana la fascia media, quella che sostiene le vendite del terzo e del quarto trimestre? È da lì che capiremo come va l’estate”.