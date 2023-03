di Amina D’Addario

09:15

Torna la voglia di Egitto classico. Insieme al Mar Rosso, oggi di nuovo sulla cresta dell’onda, è ripartita anche la domanda di prodotti alternativi al mare e alle spiagge, con la parte del leone giocata dalle crociere sul Nilo.



“Vediamo un ritorno alla cultura della destinazione Egitto - sottolinea Sergio Testi, direttore generale del Gruppo Gattinoni - Il suo punto di forza, che per anni si era perso a favore di barriere coralline ed experience nel deserto, è tornato in grande spolvero. Ma ci sono anche nuove navi, nuovi programmi un po’ più elastici e su misura rispetto al passato per cercare di soddisfare le esigenze dei vari clienti”.



A parlare di una domanda oggi più propensa a scegliere la navigazione sul Nilo è anche Dante Colitta, direttore network di Welcome Travel Group: “Insieme al Mar Rosso, nelle agenzie è tornata prepotentemente la richiesta di crociere sul Nilo, con picchi di tutto esaurito per il periodo di Pasqua. Parliamo di un prodotto che fino al 2019 aveva perso appeal, ma che oggi è tornato protagonista anche per la competitività sul lato prezzi”.



Maurizio Casabianca, chief operations & commercial officer di Going, sottolinea invece come le richieste non siano limitate alla crociera da Luxor ad Assuan: “La maggior parte dei clienti aggiunge un pernottamento ad Assuan post-crociera per visitare Abu Simbel. E non manca mai la combinata con il soggiorno al Cairo di almeno due notti, a conferma che la capitale con le sue attrazioni è ‘on top’ come preferenze e alimenta la trepidante attesa per l’apertura del Grand Egyptian Museum”.

Un target più ampio

Che occorra fare di più dal punto di vista della promozione è però l’opinione di Corrado Lupo, ceo di Nuovevacanze: “La domanda sull’Egitto classico è in ripresa, c’è sicuramente una rinnovata voglia di operatori e dmc di riprogammarlo, ma perché torni a essere quella destinazione modaiola che era un tempo ci vorranno ancora investimenti sistemici da parte della meta”. Anhe per Umberto Serra, direttore commerciale di Agenzia per Amica, ci sono margini di manovra per attrarre una platea molto più ampia: "Crociera sul Nilo ed estensione nel Mar Rosso è un mix vincente che potrebbe, e dovrebbe, essere sfruttato di più dalle agenzie. Soprattutto quando hanno di fronte coppie in viaggio di nozze desiderose di esperienze indimenticabili, ma con budget limitati".



Parla comunque di una mappa del Mar Rosso decisamente più ampia Sarah Bogani, responsabile area leisure e welfare di Frigerio Viaggi: "Si stanno delineando richieste di vivere l'area geografica del Mar Rosso non solo come Sharm, Hurghada e Marsa Alam, ma anche la possibilità di visitare un'area più estesa, con crociere in abbinamento all'Arabia Saudita ed escursioni in Giordania. C'è voglia - aggiunge - di riscoprire 'l'altro lato' del Mar Rosso”.