Gabriele Burgio: “L’intermediazione è il motore del business”

11:01

Per il gruppo Alpitour “l’intermediazione è il motore di tutto”. A chiarire quanto questa attività sia centrale per il business del primo operatore italiano è stato Gabriele Burgio in un’intervista a pambianconews.com.

Nonostante i margini inferiori della divisione viaggi rispetto a quelli dell’hotellerie, il presidente e ceo del gruppo ha chiarito: “Va considerato che c’è un diverso uso del capitale. L’intermediazione viaggi ha margini molto bassi ma zero uso del capitale. Viceversa, i produttori di servizi, come le società alberghiere e le compagnie aeree, devono impegnare capitale nell’acquisizione o negli affitti degli asset. Voglio sottolineare che è l’attività di tour operating a far viaggiare gli aerei e a riempire gli hotel. L’intermediazione è il motore di tutto". A.D.A.