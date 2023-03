Frenata dell'inflazione a febbraio

21:00

Prosegue il rallentamento dell'inflazione, dopo l'impennata di qualche mese da. I dati diffusi dall'Istat per il mese di febbraio parlano di un tasso annuo del 9,2%, contro quello del 10% registrato nel mese precedente. L'incremento mese su mese è dello 0,3%.

Il dato, guardato con attenzione dal turismo anche in relazione all'impatto sulla propensione all'acquisto degli italiani in vista della prossima alta stagione, conferma il cauto ottimismo delle ultime settimane.



Come riporta ilsole24ore.com l'andamento è effetto soprattutto del rallentamento dei costi dell'energia. Cresce però il cosiddetto 'carrello della spesa' che in termini tendenziali sale dal +12% di gennaio al +13% dello scorso mese.



A livello europeo l'inflazione registra invece un +8,5% a febbraio, rispetto all'8,6% di gennaio.