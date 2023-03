08:43

Ventidue milioni di euro raggiunti nel 2022 e il traguardo “a portata di mano” di superare i 45 milioni nel 2023 e i 100 nel 2025. È stato il ceo di Ixpira Guy Luongo a sintetizzare il percorso di crescita della piattaforma b2b.

“La domanda - ha spiegato il manager in occasione dell’inaugurazione della nuova sede a Roma, in via Casilina - è finalmente tornata a correre e siamo quindi convinti di poter recuperare fatturato nel nostro comparto naturale, che è quello delle agenzie di viaggi, ma anche nella distribuzione xml a tutti i più grandi tour operator mondiali”.



L'importanza delle adv

Per Ixpira le vendite nelle agenzie di viaggi italiane costituiscono il 50% del fatturato, mentre una parte rilevante viene sostenuta dalle partnership strategiche all’estero con tour operator leader nei loro Paesi come Jet2Holidays in Gran Bretagna e il gruppo Avoris in Spagna.



Ma si consolidano anche le collaborazioni con i tour operator italiani, oggi più propensi ad avvalersi della tecnologia di Ixpira: “Il tour operator classico - ha sottolineato Luongo - ha ancora i suoi punti fermi in termini di contrattualistica, ma non può non contare sul supporto di un’azienda come la nostra, che fornisce disponibilità alberghiera e che la sa gestire. Altrimenti dovrebbe raddoppiare o addirittura triplicare la sua struttura".



Amina D'Addario