Aci blueteam: Alfredo Pezzani è il nuovo chief business officer

14:26

Alfredo Pezzani (nella foto) entra nel board di direzione di Aci blueteam con il ruolo di chief business officer. Il neoeletto affiancherà il direttore generale Piergiulio Donzelli e il cfo Roberto Bettinelli e avrà la responsabilità di tutte le business unit (Corporate Travel - inclusa la filiale statunitense -, Leisure Travel, Mice e agenzie Partner), ma anche di funzioni centrali quali commerciale, industry relations e service delivery.

Gli obiettivi

Negli ultimi vent’anni Pezzani ha ricoperto con successo posizioni di grande responsabilità in diverse Tmc italiane: “Sono certo - afferma Piergiulio Donzelli, direttore generale Aci blueteam - che la sua energia, la sua comprovata conoscenza del settore e le sue doti di leadership potranno contribuire significativamente al successo e allo sviluppo della nostra azienda”.



Obiettivo di Pezzani contribuire a un percorso di ulteriore crescita in quella che, spiega, “già oggi è riconosciuta dal mercato e dai suoi prestigiosi clienti come un esempio di dedizione al servizio e che fa della qualità al cliente la propria mission aziendale”.