Human Company, partita la campagna di comunicazione per Hu openair

12:23

Hu openair, il brand del gruppo Human Company che riunisce le dieci strutture all’aria aperta in Italia e in Europa, torna in comunicazione con il primo spot in tv e la sua campagna awareness 2023 ‘We miss you, we miss hu’.

Il concept si basa su un cambio di prospettiva: non è soltanto l’ospite a sentire la mancanza della vacanza, ma è Hu openair che, in attesa di riaprire, racconta la sua trepidazione per la nuova stagione che sta arrivando. La colonna sonora è un pezzo storico della musica italiana, ‘Ritornerai’ di Bruno Lauzi, e i protagonisti rappresentano le persone che lavorano nelle strutture hu e interpretano front office, bagnini, camerieri e animatori, che continuano a svolgere le proprie mansioni anche quando le strutture non sono aperte.



Consolidamento del brand

“Questa campagna awareness rappresenta per noi un importante passo nel processo di consolidamento del brand con l’obiettivo di renderlo sempre più riconoscibile grazie ad una narrazione distintiva dell’openair e del nostro modo di fare ospitalità - commenta Valentina Fioravanti, chief marketing officer Human Company -. Dal concept della campagna, fino alla scelta della colonna sonora emerge quel senso di italianità che è parte integrante del nostro dna, oltre alla cura e all’amore che tutte le nostre persone, da oltre 40 anni, dedicano all’accoglienza, perché gli ospiti (presenza invisibile in questo spot) sono sempre al centro, anche quando la stagione non è ancora iniziata”.



Lo spot è on air sulle reti nazionali Rai e LA7 per due settimane; dal 20 marzo il commercial verrà trasmesso anche in radio e per sei settimane lo spot sarà declinato a livello digital con una campagna su Google, Youtube, Meta, Spotify, Sky e premium display. La campagna digital sarà estesa anche a Paesi Bassi e Germania, mercati europei di riferimento per quanto riguarda le strutture hu openair.