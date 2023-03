Fisco, la riforma entro aprile: cosa cambia per le imprese

14:45

Dovrebbe arrivare tra fine marzo e inizio aprile la riforma del Fisco che conterrà diverse novità per le imprese. Secondo la tabella di marcia il documento dovrà arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri la prossima settimana. Il pacchetto, secondo quanto annunciato, ridefinirà l'intero sistema tributario, andado a toccare Irpef, Ires e Iva.

Tra le novità principali, di cui si era discusso anche negli scorsi mesi, c'è la riduzione delle aliquote Irpef, che dovrebbe passafre da quattro a tre scaglioni di reddito, come ricorda ilsole24ore.com. Ma la riforma dovrebbe spingersi oltre, con il superamento dell'Irap.



Il reddito delle imprese, ovvero l'Ires, dovrebbe essere rivisto tagliando l'aliquota per i soggetti che intendono avviare nuovi investimenti o ampliare l'organico con gli utili.



Inoltre sarà rivisot anche il sistema delle detrazioni e delle deduzioni, che sono attualmente circa 600 e che pesano per 156 miliardi, una parte dei quali sarà impegnata per la riduzione delle aliquote.