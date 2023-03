BizAway apre una sede a Dubai

17:29

BizAway sbarca a Dubai. La scaleup friulana ha inaugurato la sua prima sede extra-europea nella città emiratina, grazie alla partnership con Seed Group, compagnia dell’ufficio privato dello sceicco Saeed bin Ahmed Al Maktoum.

Prosegue così l'espansione internazionale dell'azienda. Dubai è infatti la sesta sede della scaleup, già presente in Italia a Spilimbergo e Milano, in Spagna a Barcellona e Vigo, e in Albania a Scutari.



“Siamo molto onorati di questa nuova partnership con Seed Group e puntiamo a costruire una solida relazione vicendevolmente proficua per i prossimi anni - commenta Luca Carlucci, ceo e co-founder di BizAway -. Con questa partnership puntiamo a far esplodere il pieno potenziale del business travel nel Medio Oriente, grazie alle nostre soluzioni digitali all’avanguardia che permetteranno al tessuto imprenditoriale della regione di ottimizzare i suoi processi per i viaggi di lavoro”.