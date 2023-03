Sporting Vacanze: Massimo Novarin nuovo area manager Nord Est

14:38

Sporting Vacanze annuncia la nomina di Massimo Novarin come area manager del Nord Est.

Andrea Vannucci (nella foto), general manager del tour operator, spiega: “Da alcuni mesi è entrato a far parte del nostro team un professionista di comprovata esperienza a cui è stata affidata la cura e lo sviluppo di territori strategici". E aggiunge: "Massimo seguirà le Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna sotto il coordinamento vendite di Daniela Narici”



Novarin è anche l'organizzatore dell'evento in programma questa sera a Villa Italia (Padova), realizzato da Sporting Vacanze insieme a LUX*, che coinvolgerà circa 50 agenzie di viaggi del territorio. L'incontro sarà presieduto da Andrea Zangelmi, sales coordinator Sporting Vacanze, e Denise Cattaneo, head of sales & marketing Italy-Spain & Portugal per The LUX Collective