Aiav: accordo con Banca Sella per i pagamenti rateizzati dei clienti delle agenzie

08:00

E’ realizzata in collaborazione con Banca Sella la nuova proposta di credito al consumo senza costi per il venditore avviata da Aiav per i propri associati. L’iniziativa consentirà alle agenzie di offrire ai propri clienti la possibilità di rateizzare il pagamento delle vacanze.

“Il buy now pay later è una formula di pagamento – sottolinea il presidente Fulvio Avataneo - sempre più apprezzata dai consumatori che, pur non rinunciando alle esperienze e ai viaggi, nell’ultimo periodo hanno dovuto ridurre le spese a causa dei rincari provocati dalla crisi climatica e dalla situazione politica internazionale. A differenza dei big player del turismo, le agenzie non hanno la capacità finanziaria di sobbarcarsi il costo di queste operazioni: per questo, insieme a Banca Sella, abbiamo sviluppato una soluzione a costo zero per il venditore, che consente comunque al cliente di diluire il pagamento”.



La soluzione di finanziamento offerta dalla collaborazione tra Aiav e Banca Sella è disponibile per i viaggi in Italia e all’estero.