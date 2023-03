Drv: ottimismo nelle agenzie di viaggi tedesche

21:00

Le agenzie tedesche brindano alla ripartenza del business e dell’outbound. Dopo due anni di drammatici crolli delle vendite le prenotazioni sono riprese, e i viaggiatori sono di nuovo dall’estero: durante la pandemia la percentuale di viaggi all’interno della Germania era aumentata, ma già nel corso del 2022 è iniziata l’inversione di tendenza. Il bilancio dell’Associazione tedesca delle agenzie di viaggi, tracciato all'Itb di Berlino, infonde ottimismo.

“C’è uno sviluppo estremamente positivo - ha sottolineato Norbert Fiebig, presidente di Drv -, nonostante la guerra in Ucraina che dura da un anno e l'inflazione elevata. Uno sviluppo incoraggiante per tour operator e agenzie. Nel 2022 i viaggiatori hanno prenotato pacchetti turistici per un valore di 25,9 miliardi di euro, pari a un aumento del 148 per cento rispetto al 2021. Il valore del pacchetto dei tour operator e dei viaggi modulari si sta quindi avvicinando nuovamente ai livelli pre-Covid”.