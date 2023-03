Addio agli assegni: Intesa Sanpaolo apre la strada

10:55

La decisione era stata annunciata già da qualche tempo e ad aprire la strada sarà Intesa Sanpaolo. Il sistema bancario italiano si prepara a dire addio agli assegni, uno degli storici sistemi di pagamento tracciabili. L'istituto di credito ha iniziato ad avvisare alcune migliaia di correntisti con una comunicazione che ha per oggetto 'Recesso dalla convenzione di assegno': da maggio, gli assegni dei clienti che hanno ricevuto l'avviso saranno inutilizzabili e dovranno essere restituiti alla filiale.

Come riporta corriere.it, il passaggio sarà a tutto vantaggio dei bonifici elettronici, sempre più utilizzati. Del resto, è anche vero che la transizione di fatto era già iniziata: bancomat, carte di credito e operazioni online hanno già da tempo sostituito in maniera massiccia gli assegni, sempre meno utilizzati per i pagamenti.



Del resto, anche per il ricevente l'assegno rappresenta il metodo meno 'sicuro', dal momento che non offre garanzie sulla copertura.