Le mete italiane preferite dagli stranieri per Pasqua secondo Vamonos-Vacanze.it

17:24

Roma, Napoli, Firenze: sono queste le tre mete preferite per le vacanze di Pasqua 2023 dagli stranieri secondo le rilevazioni di Vamonos-Vacanze.it.

In particolare (ammettendo risposte multiple) la Capitale conquista il 75% delle preferenze, la città partenopea il 68% e il capoluogo toscano il 67%. La ricerca ha coinvolto 4mila viaggiatori internazionali tra i 18 e i 65 anni.



Per quanto riguarda i mercati di provenienza, al primo posto ci sono gli Stati Uniti, seguiti da Argentina e Brasile. Da sottolineare la netta avanzata di India (+11%) e Corea del Sud (+8%).



Per quanto riguarda i Paesi europei, i più propensi a visitare la Penisola sono i francesi, seguiti da spagnoli e inglesi.