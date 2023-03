di Amina D'Addario

Personalizzazione del tempo libero, esclusività, destinazioni lontane. Al riparo dalle preoccupazioni del caro-prezzi, il segmento dei viaggi di lusso sta vivendo una stagione d’oro. Lo confermano senza eccezioni le agenzie di viaggi che presidiano questo settore.

“Il ritmo delle prenotazioni continua a essere frenetico - spiega Sandro Cristanini, patron di Cristanini Viaggi -, stiamo lavorando tutti i mesi allo stesso ritmo: cambiano i prodotti a seconda dei periodi, ma dal punto di vista della mole di lavoro è come essere sempre in alta stagione”. Parla di un mercato a due velocità Elena Winsemann Falghera, titolare di Latitude 45: “Le distanze si sono accentuate: mentre i viaggi del target medio soffrono, il cliente alto-spendente ha alzato il tiro e chiede ancora più di prima di viaggiare. La grande difficoltà, semmai, è trovare disponibilità. Sia nei resort di alto livello, ma anche nelle business class dei voli che, diminuita la capacità aerea, risultano subito piene”.



Ma quando preferisce viaggiare chi non ha problemi di budget? “Non è un cliente che fa considerazioni di alta o bassa stagione, la differenza di quotazioni non lo tocca - racconta Nadir Vedana, alla guida della Desiderando Viaggiare -. Semmai è la ricerca di destinazioni lontano dalla folla a guidarlo". Il motivo? "Non ama muoversi in periodi di grande affluenza, perché questo significa avere minore attenzione da parte del personale”.



Che sia un cliente che fa dell’esclusività un bisogno primario lo conferma del resto anche Andrea Mereghetti, ceo di Dreams Team: “Che si tratti di un ingresso alle piramidi accompagnato da un egittologo ma senza altri visitatori attorno o di un soggiorno su un’isola privata con l’intero staff a disposizione, è sempre un cliente che vuole privacy ed esperienze uniche".





Ma comincia a farsi strada anche l’esigenza di coniugare lusso e sostenibilità. “Anche se gli stimoli partono sempre da noi, oggi gli high spender valutano volentieri le soluzioni green - evidenzia Ico Inanc, managing director de Il Viaggio Travel Atelier - È un aspetto percepito come un grande valore aggiunto, che li fa sentire con il cuore in pace”.