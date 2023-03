Formazione: Fto diventa socio della fondazione Its Innovaprofessioni

11:10

La Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio annuncia il proprio ingresso come socio nella Fondazione Its Innovaprofessioni.

"Innovaprofessioni - si legge nella nota di Fto - è nata infatti nel 2014 per offrire al territorio lombardo iniziative formative di alto livello fortemente improntate ai bisogni delle imprese del comparto".



Il sistema Its rappresenta un insieme di scuole di alta formazione istituito direttamente dal Ministero dell'Istruzione per la formazione di tecnici superiori nelle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese.



“Si tratta di un passaggio importante per noi - commenta il presidente Fto, Franco Gattinoni (nella foto) –. Sentiamo infatti la necessità di costituire un percorso di inserimento nel mondo del lavoro del turismo organizzato. Da una parte pesa la carenza negli organici legata all’emorragia occupazionale del periodo Covid, ma dall’altra avvertiamo la spinta a dare un’alternativa ai giovani che non hanno intenzione di proseguire gli studi universitari e che desiderano lavorare nel turismo”.



Da questa considerazione, prosegue, nasce "la volontà di creare un meccanismo virtuoso di contatto diretto con le scuole, per definire una didattica che tenga conto delle competenze necessarie al nostro settore. Un modello replicabile poi su scala nazionale perché il fabbisogno di occupati è molto significativo in tutte le regioni italiane”.