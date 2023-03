11:05

Il ritorno di Ryanair nei principali circuiti Gds non è un segnale di avvicinamento alle agenzie di viaggi. E l'approccio della low cost all'intermediazione non cambia. A chiarirlo è Eddie Wilson, ceo della low cost, che spiega le reali motivazioni della scelta.

In una serie di dichiarazioni rilasciate a preferente.com, il manager chiarisce che la decisione di rientrare in Amadeus è stata dettata dalla necessoità di raggiungere il canale corporate, più che quello agenziale.



"Con questo accordo non cerchiamo di lavorare o avvicinarci alle agenzie di viaggio". dice a chiare lettere Wilson.



La crescita del corporate

Il focus dunque è sul segmento corporate, per il quale la compagnia vede un buon potenziale di crescita.



Tornano a parlare del legame con le agenzie di viaggi, Wilson precisa che e "non abbiamo bisogno di avere quel rapporto", puntando soprattutto su web e app per la vendita. E precisa che le agenzie di viaggi, per Ryanair, sono un canale di vendita decisamente minoritario.