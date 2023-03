12:02

Cinquecento milioni per il comparto dei viaggi: a tanto ammonta la dotazione del Fondo Tematico per il Turismo, la cui creazione è stata annunciata dal Ministero guidato da Daniela Santanché. La somma messa a disposizone rientra nei provvedimenti del Pnrr ed è gestita dalla Bei, la Banca europea per gli investimenti.

“Un fondo che consentirà di finanziare gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale, all’innovazione e alla digitalizzazione”: così viene definito dal ministro del Turismo Daniela Santanchè (nella foto). La quale sottolinea anche che l'iniziativa rappresenta “un sostegno che incentiverà la crescita e rafforzerà la competitività delle imprese dell’industria turistica italiana. Ma anche la testimonianza ulteriore di quanto il Governo sia impegnato a rilanciare un settore così vitale per la nostra economia”.



I progetti delle imprese

Gli investimenti realizzati grazie al Fondo Tematico possono prevedere la costruzione, ristrutturazione e ammodernamento di strutture e infrastrutture, in ottica di favorire la sostenibilità e la transizione verde del settore turistico, attraverso ad esempio investimenti in progetti e/o processi di digitalizzazione e interventi che mirano a promuovere la mobilità sostenibile connessa al turismo. Ma il Fondo potrà anche sostenere esigenze di capitale circolante e costi di investimento.



"Le risorse - si legge in una nota congiunta degli istituti coinvolti - saranno distribuite dagli intermediari finanziari sotto forma di prestiti, prodotti equity e/o quasi-equity, sulla base di una due diligence e di una valutazione dei progetti". Inoltre "la Bei convoglierà questi fondi alle imprese attraverso gli intermediari finanziari Equiter, in collaborazione con il Gruppo Intesa Sanpaolo, e Banca Finint, in collaborazione con Finint Investments Sgr e con Sinloc Spa, cui si aggiungerà un terzo intermediario finanziario in una fase successiva, selezionati a seguito di un avviso pubblico di invito a manifestare interesse".